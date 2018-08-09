Польские СМИ о Донбассе: хаос и бесправье

Добровольцев из России заставляют разворовывать на Донбассе чужое имущество, после чего сажают в тюрьму, чтобы избавиться от свидетелей

Полный контроль над ситуацией на подконтрольной боевикам территории на востоке Украины имеет Россия. Однако информация, поступающая с Донбасса, свидетельствует, что там уже долгое время царят хаос и бесправие. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на "Rzeczpospolita".

Сообщается о случаях бегства представителей сепаратистских властей в Россию и о том, что сотни русских добровольцев, которые в начале конфликта отправились на восток Украины, теперь сидят в тюрьмах Донецка и Луганска. Под влиянием пропаганды России они ехали якобы "защищать русскоязычных жителей Украины от фашистов в Киеве" и попали в ловушку. Многие из них оказалось за решеткой, а за их освобождение семья должна заплатить даже 50 000 долларов.

"Rzeczpospolita" цитирует бывшего российского добровольца Алексея, которому удалось вернуться домой. По его словам, добровольцев из России заставляют разворовывать на Донбассе чужое имущество, после чего сажают в тюрьму, чтобы избавиться от свидетелей.

Российский военный аналитик Александр Гольц объясняет, что на Донбассе действует много групп, каждая из них имеет своего куратора в различных российских службах, а речь идет только о деньгах.

Напомним, украинская разведка сообщила, что Россия снимает новые фейки о Донбассе.