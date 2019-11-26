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ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил в Золотом

26 ноября, 21:12

Украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающейся процесса разведения сил и средств

/ Фото: Сегодня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела верификацию процесса завершения разведения сил и средств на участке №2 в г. Золотое Луганской области во вторник.

"Силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществлено разминирование определенных участков местности от взрывоопасных предметов, проведен демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения", – сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

По словам заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающейся процесса разведения сил и средств. Оно произошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.

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Верификация прошла во исполнение рамочного решения Трехсторонней контактной группы с соблюдением графика, принятом на встрече рабочей подгруппы по вопросам безопасности 1 октября 2019 года в Минске.

"Все последующие вопросы будут решаться в рабочем порядке 9 декабря на очередной встрече лидеров стран "нормандской четверки", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, верификация началась в 12:00 26 ноября. Сотрудники ГСЧС Украины обследовали у Золотого 43,52 га территории, изъяли 79 взрывоопасных предметов, демонтировали шесть блиндажей и три вспомогательных сооружения.

Ранее сообщалось, что в районе разведения сил продолжаются работы по демилитаризации. Спасатели уже разминировали территории возле Петровского, а теперь демонтируют укрепления на оставленных позициях украинской армии.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет. 11 ноября в штабе Объединенных сил заявили – войска в Петровском разведены.

Смотрите также, как в районе Петровского после отвода войск разминировали территорию:

Видео: ООС

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс минские договоренности Золотое смм обсе верификация разведение разведение сил

Источник: Сегодня

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