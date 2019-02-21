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ОБСЕ засекла новые укрепления боевиков на передовой

Сегодня, 13:48

Противник пытается сократить расстояние к позициям украинской армии, отмечает украинская сторона в СЦКК

Фото: Сегодня
ОБСЕ засекла новые укрепления боевиков на передовой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e8f/cb3/5c6e8fcb3809e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e8f/cb3/5c6e8fcb3809e.jpg Донбасс Противник пытается сократить расстояние к позициям украинской армии, отмечает украинская сторона в СЦКК

Наблюдатели ОБСЕ заметили вблизи Первомайского, что боевики оборудуют новые укрепления и сокращают расстояние к позициям украинской армии. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии.

Украинская сторона отмечает, что, помимо увеличения количества обстрелов позиций Объединенных сил и мирного населения в районе линии разграничения, оккупанты проводят мероприятия по установлению новых огневых и оборонительных позиций.

"Оккупанты умышленно нарушают все соглашения. Об этом свидетельствует и СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете от 19 февраля 2019 года. Так, 15 февраля БПЛА СММ зафиксировал новые фортификационные укрепления вблизи Первомайского (на юге от Донецка). Они принадлежат вооруженным формированием Российской Федерации и были оборудованы с целью сокращения расстояния между передовыми позициями оккупантов и Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Как мы уже сообщали, в "Л/ДНР" отрабатывают подготовку к наступлению. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что командование ВС РФ продолжает наращивание оперативных возможностей группировок российских оккупационных войск, развернутых на оккупированных территориях Донбасса. В частности, в соединениях и частях "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК" активизировано проведения мероприятий боевой подготовки подразделений, а следит за этим всем комиссия из РФ.

Кроме того, боевики пустили в ход ДРГ со снайперами – ищут слабые местам в обороне ВСУ. Также усилена разведка на передовой.

А тем временем на Донбассе существенно активизировались и на днях выпустили рекордное количество снарядов в сторону украинских войск.

 

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