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Обстрелы на Донбассе: боевики снова применили тяжелые вооружения

Сегодня, 19:30

С начала суток на Донбассе зафиксировано семь обстрелов

В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы
В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы. Фото: Facebook
Обстрелы на Донбассе: боевики снова применили тяжелые вооружения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg Донбасс С начала суток на Донбассе зафиксировано семь обстрелов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили семь обстрелов украинских позиций, в том числе дважды – с применением тяжелых вооружений.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, оккупанты вели огонь из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял украинские опорные пункты:

- из минометов калибра 120 мм – возле поселка Павлополь;

- из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов – в районе села Пески;

- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Широкино;

- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Опытное;

- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Старогнатовка;

- из станковых противотанковых гранатометов – вблизи Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм обстреляли Зайцево.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы бойцы ВСУ давали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Донбассе активизировались снайперы оккупантов. Были ранены двое украинских бойцов. Также мы писали, как бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо противника.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

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