На Донбассе активизировались вражеские снайперы: погиб украинский боец

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех оккупантов

Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP

На Донбассе активизировались вражеские снайперы: погиб украинский боец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae2/e70/5c6ae2e70beb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae2/e70/5c6ae2e70beb0.jpg 2019-04-06T07:23:00+03:00 Донбасс На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех оккупантов

В пятницу, 5 апреля, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, применил 10 раз вооружение, запрещенное Минского договоренностями, и потратили 59 мин калибром 120 и 82 мм. Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов. Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 12 раз обстрелял наших защитников:

трижды, из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия – вблизи поселка Пески;

дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка;

дважды, из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-2, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь;

из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское;

из минометов 120-го калибра – возле села ВОДЯНОЕ;

дважды, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия – в районе населенного пункта Новотроицкое;

из снайперского оружия – около города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов:

из минометов калибром 120 и 82 мм – вблизи поселка городского типа зайцев;

из минометов калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новоалександровка;

из минометов калибром 120 мм – в районе населенного пункта Новолуганское;

из минометов 82-го калибра – у поселка Золотое-4;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка городского типа Южное.

Вследствие обстрелов вражеских снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов.

Также уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе один раз – и вооружения, запрещенного минского договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – дважды:

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Широкино;

из станковых противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия – вблизи села Старогнатовка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляны из минометов калибра 120 мм с расходом 20 мин позиции наших войск вблизи поселка городского типа зайцев.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На все обстрелы противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются.

Ранее сообщалось, что на Донбассе активизировались снайперы оккупантов.

Также мы писали, как бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо противника.

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