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Украинские военные задержали диверсанта на Донбассе

Сегодня, 09:24

Военнослужащие, выполнявшие боевую задачу, заранее заметили нелепые попытки боевика обойти позиции с фланга

На Донбассе активизировались снайперы боевиков
На Донбассе активизировались снайперы боевиков. Фото: Минобороны Украины
Украинские военные задержали диверсанта на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/77f/1d3/5ca77f1d39650.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/77f/1d3/5ca77f1d39650.jpg Донбасс Военнослужащие, выполнявшие боевую задачу, заранее заметили нелепые попытки боевика обойти позиции с фланга

В пресс-центре операции Объединенных сил сообщили о задержании очередного диверсанта.

"Сегодня, 6 апреля, около трех часов ночи, неподалеку позиций одного из подразделений Объединенных сил, задержан еще один военнослужащий 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск, который имел задачу осуществить диверсию в тылу наших войск, обороняющихся на Кураховском направлении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б.

"Военнослужащие, выполнявшие боевую задачу, заранее заметили нелепые попытки боевика обойти наши позиции с фланга. Боевик задержан, он предоставил необходимую информацию разведке Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе активизировались вражеские снайперы.

Также мы писали о том, что с начала года на блокпостах Славянской оперативной зоны ООС задержаны 45 сепаратистов.

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Тег Донбасс, боевики, диверсант

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