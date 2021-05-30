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На Донбассе боевики обстреляли поселок с жителями

30 мая, 07:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Противник обстрелял позиции ВСУ вблизи четырех населенных пунктов и гражданскую инфраструктуру в Шумах

На Донбассе за прошлые сутки, 29 мая, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских воинов.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Майорского враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Недалеко от Новгородского российские оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

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В районе Причепиловки боевики стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

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Кроме этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры в Шумах из противотанкового ракетного комплекса. Местные жители не пострадали.

Боевых потерь среди наших защитников нет. С начала текущих суток обстрелов не было. Ситуацию в районе ООС контролируют украинские военнослужащие.

Напомним, в Луганской области полицейские разоблачили боевика так называемой "ЛНР". Им оказался 24-летний житель Северодонецка.

Кроме того, ранее 16-летняя девочка сбежала из "ДНР". Чтобы попасть в Украину, подросток перешел минное поле.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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