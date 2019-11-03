Обстрелы на Донбассе: ранения получил украинский боец

Боевики вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружие

/ Фото: Сегодня

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили шесть обстрелов украинских позиций.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, пять обстрелов наших позиций оккупанты устроили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- недалеко от Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

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- в районе Хутора Вольного из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- в районе Золотого, вне границ участка разведения – из крупнокалиберных пулеметов;

- дважды возле Луганского – из автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь из станковых и автоматических гранатометов в районе Водяного.

В результате вражеских обстрелов ранения получил один украинский военный из состава Объединенных сил.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия собирается натравить снайперов на ВСУ. Оккупационные войска активно укомплектуют снайперские пары и дают "зеленый свет" стрелкам боевиков для нанесения урона украинской армии.

Также мы писали, что Россия на Донбассе отрабатывает один важный тактический маневр – тренирует действия по маскировке своих войск в условиях повышенной активности применения беспилотников.

А тем временем на фронте обстановка остается напряженной. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой и в Золотом, где разводят войска:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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