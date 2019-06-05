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Оккупанты обстреляли мечеть в Донецке и обвинили бойцов ВСУ

5 июня, 12:35

Культовое сооружение попало под обстрел боевиком, когда там находилось максимальное число людей

Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе
Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе. Фото: Facebook

На Донбассе оккупанты устроили обстрел мечети в Донецке, а позже обвинили в этом подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"4 июня 2019 года по информации, полученной от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вооруженные формирования Российской Федерации в Донецкой области обвинили ВСУ в обстреле мечети в Донецке", – говорится в сообщении.

Как стало известно, обстрелов украинских позиций под Донецком в этот день не было, и украинские подразделения ответный огонь не открывали.

Направление стрельбы и реальное расстояние от мечети до ближайших позиций ВСУ, которая составляла 5,5 км, а также максимальную дальность стрельбы миномета калибра 82 мм в четыре километра, а также если учесть рассеивание, можно сделать вывод о том, что попасть четырьмя минами в купол мечети невозможно технически.

"Учитывая дерзость оккупантов, есть основания утверждать, что очередной обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось больше всего людей. В результате чего напрашивается вывод, что оккупационная администрация России в очередной раз пыталась дискредитировать ВСУ перед народом Донбасса и мусульманской его части в частности", – добавили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 4 июня, боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих, еще трое – ранены. А 3 июня боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

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Тег Донецк, Донбасс, мечеть, обстрел

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