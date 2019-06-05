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На Донбассе уничтожен предатель Украины: офицер ВСУ показал фото боевика

5 июня, 11:10

Боевик ликвидирован 4 июня, когда на фронте серьезные потери понесла и украинская армия

Фото: Минобороны РФ

Противник продолжает нести потери на Донбассе. На этот раз войско агрессора лишилось местного жителя, который воевал против Украина за оккупантов. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики и российские наемники) пополнил 4 июня Дмитрий Бутько с позывным "Бутя" из Макеевки.

Отметим, как сообщал штаб Объединенных сил, 4 июня пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военнослужащих. Также стало известно, что сегодня, 5 июня, погиб еще один боец ВСУ из-за непрекращающихся обстрелов боевиков. У Врага был уничтожен один человек, возможно, это и есть "Бутя".

Также Штирлиц рассказал о потерях боевиков на Донбассе за май. Игнорируя Минские договоренности, в мае российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС. Он предупреждает, что количество потерь врага может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.

В свою очередь новости "Сегодня" сообщали, как боевики на фронте изменили тактику. Украинские военные рассказали журналистам о ситуации под Новоселовкой:


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Тег Донбасс, штирлиц, боевик, предатель

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