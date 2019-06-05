Ракета боевиков попала в автомобиль: появились подробности гибели военных на Донбассе

Бойцы ВСУ ехали в ГАЗ-66, перевозившем продукты

Фото: AFP

На Донбассе двое украинских военных погибли из-за попадания вражеской противотанковой управляемой ракеты в их автомобиль. Об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Восток" ВСУ.

Как выяснилось, погибшие военные были в составе 17-й отдельной Криворожской танковой бригады. Еще один боец был ранен.

"В результате попадания ПТУР (противотанковой управляемой ракеты) в автомобиль ГАЗ-66, перевозивший продукты, погибли два бойцов и одного военнослужащего нашей бригады ранено", – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня на Донбассе из-за вражеских обстрелов погиб еще один украинский военнослужащий. Боевики не прекращают огонь – с начала суток зафиксированы уже четыре обстрелы.

Также мы сообщали, что 3 июня боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. А 2 июня оккупанты на Донбассе нарушали режим прекращения огня пять раз, в том числе трижды – с использованием запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

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