Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую: есть пострадавший, поврежден дом (фото)

Огонь велся с направления Лобачево, вооруженные формирования РФ произвели 47 выстрелов

На Донбассе снова обстрел. Фото: коллаж "Сегодня"

29 ноября российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую. В результате был ранен монтер пути Донецкой железной дороги Хлебович Сергей 1965 года рождения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Что известно об обстреле?

29 ноября в период времени с 15:10 до 16:20 вооруженные формирования РФ обстреляли Станицу Луганскую с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Огонь велся по направлению Лобачево, вооруженные формирования РФ произвели 47 выстрелов.

Расстояние от зоны попаданий до фактической линии столкновения сторон составляет 1740 метров, что свидетельствует об умышленном характере обстрела вооруженными формированиями РФ именно населенного пункта.

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Есть пострадавший

В результате обстрела был ранен Хлебович Сергей Михайлович, 1965 года рождения, монтер пути Донецкой железной дороги. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и осколочное ранение головы.

Поврежден дом

Кроме того, в результате обстрела был поврежден частный дом и близлежащая территория по адресу ул. Деповская, 14б, а также участок дороги и близлежащая территория по адресу ул. Деповская, 1.

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Новая провокация РФ на Донбассе

Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловку. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.

Двое членов вооруженных формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от своих командиров.

"Задачей патруля было уточнить сообщение о повреждении гражданских объектов в этом населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа в поселок" , – говорится в отчете.

Прождав около 50 минут на блокпосту, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.

"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула данный район" , – отмечается в отчете.

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