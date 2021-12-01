Оккупанты взорвали мину в Марьинке: ранен местный житель

Огонь велся по направлению к Трудовскому. Вооруженные формирования РФ произвели 2 выстрела минами ПОМ-2 из гранатомета РПГ-7

Оккупанты взорвали мину в Марьинке. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 1 октября, российские оккупанты взорвали мину в Марьинке. В результате ранен один местный житель.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Детали ЧП

1 декабря с 11:36 до 11:46 вооруженные формирования РФ предприняли попытку дистанционного минирования территории населенного пункта Марьинка противопехотными минами ПОМ-2. Взрывом одной из мин был ранен местный житель.

Огонь велся по направлению к Трудовскому. Вооруженные формирования РФ произвели 2 выстрела минами ПОМ-2 из гранатомета РПГ-7.

Есть пострадавший

В результате взрыва одной из мин, в районе улицы Москалевского, 42, был ранен гражданин Удинский Сергей Анатольевич, 1980 года рождения, который в момент взрыва находился за рулем автомобиля УАЗ-469. У него диагностировано осколочное ранение голени.

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Также в результате обстрела был поврежден автомобиль УАЗ-469.

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Новая провокация РФ на Донбассе

Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловку. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.

Двое членов вооруженных формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от своих командиров.

"Задачей патруля было уточнить сообщение о повреждении гражданских объектов в этом населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа в поселок" , – говорится в отчете.

Прождав около 50 минут на блокпосту, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.

"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула данный район" , – отмечается в отчете.

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