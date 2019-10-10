Оккупанты задают странные вопросы: жители "Л/ДНР" недовольны "переписью"

«Переписи населения» подлежат лица, которые были прописаны на оккупированных территориях до 2014 года

/ Фото: Сегодня

С 1 октября в т.н. "ЛНР" и "ДНР" впервые проводят "перепись населения", однако местные жители уже проявляют недовольство действиями оккупантов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские оккупационные администрации начали т.н. "перепись населения" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, которой подлежат все лица, прописанные до 2014 года на временно оккупированных территориях.

Во время анкетирования местных жителей собирается как традиционная информация, в т.ч. о возрасте, национальности, образовании и т.д., так и специфическая относительно официального или неофициального трудоустройства в государственных или частных учреждениях и вопросы, связанные с общественной активностью.

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При этом, анкетирование у определенной части граждан вызвало возмущение из-за необходимости давать ответы, которые могут служить для формирования персонифицированных досье и в дальнейшем использовании оккупантами для ограничения прав и свобод опрошенных.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что оккупационным властям нужна "перепись" населения, чтобы знать число пригодных к армии "Л/ДНР".

А тем временем в свободной Украине тоже готовятся посчитать граждан. Премьер-министр Алесей Гончарук рассказал, что перепись населения могут провести уже в этом году, а не как ранее планировалось в следующем. Читайте также в материале "Сегодня", как проводились переписи населения в Украине.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине "раскопать" свою родословную без походов в архив:

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