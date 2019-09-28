От монголо-татар до наших дней: как проводились переписи населения в Украине

/ Фото: Pixabay

В декабре нынешнего года в Оболонском районе столицы и в Броварском районе Киевской области будет проведена пробная перепись населения. А в следующем году Украину (возможно) ожидает перепись в масштабах всего государства. "Возможно", потому что такая перепись уже неоднократно откладывалась. Да и сейчас есть сомнения, успеют ли ее подготовить до конца нынешнего года.

От Батыя до Михаила

Исторически сложилось так, что перепись населения всегда была средством, позволяющим власти сдирать три шкуры с народа. Точно знать, сколько у тебя подданных, дабы своевременно и в полном объеме облагать их всевозможными податями, оброками и т.д., – основанная суть, изначально заложенная в этой процедуре. Для этого перепись придумали в незапамятные времена, такой она прошла темные средние века, эпоху Просвещения, вошла в капитализм. А в советских странах успела протестироваться в социалистических условиях. Такой суть переписи где-то остается и сегодня – какими бы привлекательными и благородными лозунгами не сопровождала власть этот процесс. Впрочем, конечно, постиндустриальный уклад несколько изменил задачи переписи. Но по порядку.

На территории Украины, как утверждают историки, переписи проводились еще в княжеские времена. Разумеется, с целью "каталогизации" плательщиков податей (а зачем еще?). Впрочем, судя по всему, процедура тогда проводилась местами, хаотично и особой точностью не грешила. Плательщики, узнав о переписи, сбегали в оффшоры, сиречь дремучие леса, раскинувшиеся вокруг Киева и других крупных городов. Извлечь их оттуда было хлопотно и затратно. Потому переписывали тех, кто спрятаться не успел.

Ситуация изменилась с началом татаро-монгольского ига. Опытные эксплуататоры, имевшие, к тому же, большой опыт эффективной работы с плательщиками налогов, поставили дело на научную основу. Спрятаться от отрядов монгол, как гребень прочесывавших местность, было трудно, а главное чревато. Именно потому исторически задокументированной первой переписью считается перепись, проведенная завоевателями в 2045 году. Затем переписи монголами проводились регулярно. Именно тогда наши предки узнали, что "нас – 10 миллионов".

Регулярные переписи проводились, понятно, и во времена Великого Литовского княжества, и во времена Речи Посполитой. Причем поляки даже не утруждали себя придумыванием удобоваримых месседжей для народа, вроде "опрос проводится с целью оптимизации социально-экономического развития государства". Магнаты, не скрываясь, цинично переписывали лишь налогооблагаемое население – пенсионеры, школьники, малообеспеченные и прочие дотационные категории их вовсе не интересовали.

В короткий период существования независимой Украины в средине VII века гетманы также умудрись проводить некие аналоги переписи. Но со своими нюансами. Страна воевала, и потому перепись интересовала власть больше с военной точки зрения. Уже в 1649 году Богдан Хмельницкий проводит перепись военнообязанных – составляет списки козацких сотен и полков.

Реклама

В Российской империи, оккупировавшей вскорости значительную часть Украины, переписи населения – "ревизии" – стартовали с подачи Петра I. Проводились они, разумеется, и на оккупированных территориях нашей страны, в частности на Слобожанщине, а затем и в других регионах Украины. Это было забавное действо: тотчас после оглашения очередного указа о ревизиях бояре, дворяне и пр. начинали лихорадочную деятельность. Дело в том, что они воспринимали переписи населения исключительно как переписи собственного имущества (собственно, так и оно в большинстве случаев и было в условиях крепостного права). А потому, прознав о ревизиях, начинали с помощью различных махинаций это имущество прятать: отсылать крепостных к другим помещикам, вести "двойную бухгалтерию", подавая ревизорам неверные сведения, и т.д. Собственно, все то, что делает сегодня крупный, средний и мелкий бизнес. По сведениям некоторых исторических источников, удавалось спрятать "в тень" до трети имущества, то есть душ. Государство, понятно, "принимало меры": перепись населения в российской империи XVIII века – это практически полноценная полицейско-войсковая операция, ничего приятного народу не сулившая.

Любопытно, что на то время уже успешно тестировалась, а затем полноценно заработала крупнейшая и довольно точная база данных смежного ведомства – церкви. Метрические книги и исповедные росписи заполнялись батюшками старательно и точно, раз в год книги уходили "наверх". Именно благодаря им мы имеем сегодня возможность изучить свою родословную. Однако сверяться с церковными книгами ревизоры стали далеко не сразу – лишь со временем в Санкт-Петербурге додумались дать ревизорам соответствующие инструкции. (Естественно, после сверки в очередной раз ужаснулись размеру "теневой экономики").

Лист исповедной росписи с указанием состава семьи и возраста домочадцев.

Во времена СССР переписи проводились регулярно. Наиболее известная из них – трагическая перепись 1937 года, показавшая ужасающие последствия сталинских репрессий и Голодомора в Украине. Последней стала перепись 1989 года. Она дала будущему независимому государству гордый, но не очень верный слоган "Нас – 52 миллиона". На самом деле было 51,45 миллиона.

Отметим также, что во все времена и во всех странах перепись была делом затратным. Иногда даже очень. Но, видимо, окупала себя. Иначе зачем тогда властям затевать процедуру, которую люто ненавидел весь народ, до приближенных руководителя государства включительно? Впрочем, в той же России все большая часть затрат виртуозно перекладывались на самих переписываемых: в сопроводительных документах, с которыми ревизоры приезжали на место переписи, четко указывалось количество продуктов, которые принимающая сторона обязана поставить переписчикам. Что, понятно, еще больше "усиливало" народную любовь к переписи.

Между первой и второй…

Независимая Украина с переписью не спешила, что позволяло гражданам целых десять лет тешить себя иллюзией насчет 52 миллионов. Первая и единственная перепись в нашей стране состоялась в 2001 году и показала убыль населения до 48,4 миллиона. Новый слоган – "нас уже не 52 миллиона" – был немедленно взят на вооружение оппозицией и в последующие годы очень помогал в деле свержения "преступных" режимов, которые "довели страну". Может, потому (а может, и из-за отсутствия денег) каждый текущий режим не спешил проводить новую перепись.

Отметим, что к тому времени подход властей в цивилизованной части планеты к переписи значительно изменился. Населению начали объяснять, что перепись крайне необходима государству для уже упомянутого "социально экономического развития". В общем, чтобы государство точно знало, где нужно школу построить, где детсад, где больницу, сколько денег дотировать тому или иному региону на помощь обездоленным и т.д. Где-то именно в этих целях перепись даже использовалась. Но, в общем, учитывая уровень коммуникаций в ХХ, а тем более ХХI веке, трудно представить себе, что данная информация может быть почерпнута государством исключительно из переписи.

Есть еще один миф, популярный уже не у переписчиков, а у переписываемых. И только в Украине. Якобы перепись нужна власти для того, чтобы как-то получить базу избирателей и фальсифицировать выборы. (Этим мифом, кстати, также вовсю пользовалась оппозиция). Что, конечно, чепуха: любой желающий может получить себе эту базу на Петровке либо в интернете с доставкой на дом. Возможно, данные переписи будут ценны для политтехнологов, да и то не факт. Сегодня они прекрасно делают свои 73% с помощью соцопросов и новых технологий.

Но вернемся к украинским реалиям. Возродить практику переписи, несмотря на возможные негативные последствия для имиджа, решилась Юлия Тимошенко. В 2008 году было объявлено, что перепись будет проведена в 2011-м. Но затем премьером стал Виктор Янукович, и перепись перенесли сперва на 2012-й, затем – на 2013-й и, наконец, на 2016-й. Но к последней дате сам Янукович уже был перенесен народом за пределы Украины, потому выполнить свое обещание, понятно, никак не мог. Впрочем, режим оставил после себя наследие – большую базу документов, регламентирующих процесс. Большинство из них – действующие. И, судя по тому, что после 2011 года власти пока не сподобились разработать что-то новое, перепись 2020 года будет вестись частично по наработкам "преступного режима".

После Революции Достоинства и начала российской агрессии Украине, понятно, было не до переписи. (Отметим, что оккупанты население аннексированного Крыма переписали в октябре 2014-го). Вернулись к вопросу лишь летом прошлого года. Именно тогда Кабмин издал распоряжение о проведении переписи в 2020-м. Ну, как издал – в очередной раз подправил распоряжение Юлии Тимошенко розлива 2008 года. Так оно и фигурирует в базе законодательства – с ее подписью. А вот проведение пробной переписи в Оболонском и Броварском районах – целиком уже инициатива правительства Гройсмана.

Окончание следует...

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама