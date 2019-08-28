Оккупанты готовят "перепись населения" Донбасса: хотят знать число пригодных к армии "Л/ДНР"

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Командование российских оккупационных войск под видом подготовки к т.н. "переписи населения" в октябре с.г., начало уточнение мобилизационного ресурса на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Главное управление разведки сообщает на сайте Министерства обороны Украины.

По данным ГУР МОУ, к проведению мероприятия привлечены военные комиссариаты и военные комендатуры российских оккупационных войск. Собранную информацию предполагается внести в общую базу данных до начала т.н. "переписи".

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В то же время в соединениях и частях т.наз. "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ" уточняются списки военнослужащих-наемников, прибывших с территории РФ и получивших паспорта т.н. "ДНР / ЛНР", для включения в мобилизационный резерв, зачисление в который не позволит им после увольнения с военной службы уехать без соответствующего разрешения за пределы временно оккупированной территории, сообщает украинская разведка.

Новости "Сегодня" писали, что "армии Л/ДНР" не хватает штыков, поэтому командование пошло на уловки. Оккупанты на Донбассе проводят "ротацию", но бывших зэков оставят на передовой.

Также писалось, что оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ.

А тем временем напомним, что "Нормандская четверка" может встретиться по Донбассу уже в ближайшее время:

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