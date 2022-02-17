Оккупанты заявили о масштабных обстрелах ВСУ на Донбассе. Мы узнали, какая там ситуация

Журналисты "Сегодня" связались с местными жителями оккупированного населенного пункта Чернухино Луганской области, находящегося относительно недалеко от границы области

На Донбассе оккупанты продолжают стрельбу. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты распространили информацию о том, что с утра 17 февраля украинские военные якобы открыли стрельбу на территории ОРДЛО. В ООС заявили, что на самом деле ситуация на Донбассе контролируемая.

Об этом сообщает "Сегодня".

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В Telegram-канале WarGonzo опубликовали следующую информацию:

"На линии соприкосновения на Донбассе жарко с самого утра. Под огнем тяжелых минометов рубежи "ЛНР" и юг "ДНР". Защитники республик открывают ответную стрельбу – на поражение огневых точек противника. Об этом говорится в официальном заявлении".

Что говорят в ООС и жители Донбасса?

В ООС сайту "Сегодня" сообщили, что ситуация контролируемая. В штабе пока не подтвердили, и не опровергли информацию об обстрелах.

"Очередной отчет готовим на 12:00",- сообщили нам в ООС.

Мы связались с местными жителями оккупированного населенного пункта Чернухино Луганской области, находящегося относительно недалеко от границы области.

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"Никаких обстрелов у нас нет. Есть лишь отголоски небольших взрывов или обстрелов в районе Дебальцево. Ситуация относительно нормальная, транспорт ходит, принимаются заказы маршрутчиков на выезд из Чернухино. Если были бы обстрелы, то перевозчики не работали бы точно", – рассказал нам местный житель.

Боевики массово обстреливают поселки на Донбассе – людей просят не выходить на улицу

Возле города Счастье Луганской области утром 17 февраля российские оккупанты обстреляли поселки Старый Айдар и Лобачово. Отмечается, что враги могут открыть повторную стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной территориальной громады города Счастье.

Как стало известно, вблизи Счастья 17 февраля был совершен артобстрел – обстреляли поселки Старый Айдар и Лобачово.