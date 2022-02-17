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Оккупанты заявили о масштабных обстрелах ВСУ на Донбассе. Мы узнали, какая там ситуация

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17 февраля, 11:39
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Журналисты "Сегодня" связались с местными жителями оккупированного населенного пункта Чернухино Луганской области, находящегося относительно недалеко от границы области
На Донбассе оккупанты продолжают стрельбу. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе оккупанты продолжают стрельбу. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты распространили информацию о том, что с утра 17 февраля украинские военные якобы открыли стрельбу на территории ОРДЛО. В ООС заявили, что на самом деле ситуация на Донбассе контролируемая.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности

В Telegram-канале WarGonzo опубликовали следующую информацию:

  • "На линии соприкосновения на Донбассе жарко с самого утра. Под огнем тяжелых минометов рубежи "ЛНР" и юг "ДНР". Защитники республик открывают ответную стрельбу – на поражение огневых точек противника. Об этом говорится в официальном заявлении".

Что говорят в ООС и жители Донбасса?

В ООС сайту "Сегодня" сообщили, что ситуация контролируемая. В штабе пока не подтвердили, и не опровергли информацию об обстрелах.

"Очередной отчет готовим на 12:00",- сообщили нам в ООС.

Мы связались с местными жителями оккупированного населенного пункта Чернухино Луганской области, находящегося относительно недалеко от границы области.

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"Никаких обстрелов у нас нет. Есть лишь отголоски небольших взрывов или обстрелов в районе Дебальцево. Ситуация относительно нормальная, транспорт ходит, принимаются заказы маршрутчиков на выезд из Чернухино. Если были бы обстрелы, то перевозчики не работали бы точно", – рассказал нам местный житель.

Боевики массово обстреливают поселки на Донбассе – людей просят не выходить на улицу

Возле города Счастье Луганской области утром 17 февраля российские оккупанты обстреляли поселки Старый Айдар и Лобачово. Отмечается, что враги могут открыть повторную стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной территориальной громады города Счастье.

Как стало известно, вблизи Счастья 17 февраля был совершен артобстрел – обстреляли поселки Старый Айдар и Лобачово.

Всех жителей Cчастьинской громады попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.

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В Станице Луганской продолжаются обстрелы

По состоянию на утро 17 февраля в Станице Луганской продолжаются обстрелы. Снаряды попали в детский сад – детей эвакуировали. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как нам стало известно, в результате обстрела 8 детей эвакуировали из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.

Что произошло?

Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую утром 17 февраля. Один из снарядов попал в детский садик, где находились дети.

По предварительным данным, дети не пострадали. Две воспитательницы детского сада получили контузии.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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