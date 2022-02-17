Окупанти заявили про масштабні обстріли ЗСУ на Донбасі. Ми дізналися, яка там ситуація

Журналісти "Сьогодні" зв'язалися з місцевими жителями окупованого населеного пункту Чорнухине Луганської області, що розташоване недалеко від кордону області

На Донбасі окупанти продовжують стрілянину. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти поширили інформацію про те, що зранку 17 лютого українські військові нібито відкрили стрілянину на території ОРДЛО. В ООС заявили, що насправді ситуація на Донбасі контрольована.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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У Telegram-каналі WarGonzo опублікували таку інформацію:

"На лінії зіткнення на Донбасі спекотно з самого ранку. Під вогнем важких мінометів рубежі "ЛНР" та південь "ДНР". Захисники республік відкривають стрільбу у відповідь – на поразку вогневих точок противника. Про це йдеться в офіційній заяві".

Що говорять в ООС та жителі Донбасу?

В ООС сайту "Сьогодні" повідомили, що ситуація контрольована. У штабі поки не підтвердили і не спростували інформацію про обстріл.

"Вкотре готуємо звіт на 12:00", – повідомили в ООС.

Ми зв'язалися з місцевими жителями окупованого населеного пункту Чорнухине Луганської області, що розташоване недалеко від кордону області.

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"Жодних обстрілів у нас немає. Є лише відлуння невеликих вибухів або обстрілів у районі Дебальцевого. Ситуація відносно нормальна, транспорт ходить, приймаються замовлення маршрутників на виїзд із Чорнухиного. Якщо були б обстріли, то перевізники не працювали б точно", – розповів нам місцевий мешканець.

Бойовики масово обстрілюють селища на Донбасі – людей просять не виходити на вулицю

Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого російські окупанти обстріляли селища Старий Айдар та Лобачеве. Наголошується, що вороги можуть відкрити повторну стрілянину. Про це повідомили у пресслужбі об'єднаної територіальної громади міста Щастя.

Як стало відомо, поблизу Щастя 17 лютого було здійснено артобстріл – обстріляли селища Старий Айдар та Лобачеве.