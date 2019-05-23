Омбудсмен выясняет местонахождение восьми бойцов ВСУ, плененных на Донбассе

Денисова рассказала о действиях по установлению обстоятельств пленения участников ООС под Новотроицким

Фото: AFP

Украинские власти пока не имеют данных о местонахождении восьми украинских военнослужащих из состава Объединенных сил, которых 22 мая похитили на Донбассе.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, отметив, что эти данные сейчас уточняются.

Кроме того, по ее словам, после произошедшего в Единый регистр досудебных расследований было внесено дело по факту незаконного лишения свободы (ст.146 ч.2 Уголовного кодекса Украины), за что украинское законодательстве предполагает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

"С целью выяснения всех обстоятельств случившегося и мер, осуществляемых для освобождения военнослужащих, мы обратились к начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игорю Криштуну и в Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС", – отметила украинский омбудсмен, добавив, что происходящее находится на ее личном контроле.

Напомним, что плененные оккупантами бойцы – военнослужащие 53-й бригады ВСУ, которые ехали для проверки в одно из подразделений недалеко от Новотроицкого.

Кроме того, ранее Киев передал Москве список 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", но оккупанты подтверждают установление только 27 человек.

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