Оружие боевиков: самопальные антиснайперские винтовки и переделки из советских пистолетов ТТ

Какие "поделки" производят в "республиках" и способны ли они повлиять на ход боев

Громкое задержание переговорщика Владимира Рубана с партией оружия, модифицированного в "ДНР", подняло вопрос производства военных "поделок" в "республиках". "Сегодня" выяснила, какое оружие способны делать боевики, каковы его характеристики и насколько оно опасно.

Сделано в "ДНР"

По словам главы СБУ Василия Грицака, оружие из Донецка везли на подконтрольную Украине территорию для совершения масштабных терактов в Киеве, направленных на ликвидацию первых лиц государства, включая президента Петра Порошенко, а также дестабилизации обстановки в столице Украины. Об этом Грицак заявил 9 марта на брифинге, посвященном задержанию Рубана. По его словам, партия была уже второй по счету (первую якобы доставили еще в ноябре прошлого года) и речь идет, в том числе, о крупнокалиберной винтовке и гранатомете. А первая поставка, среди прочего, включала "модифицированные" и "доработанные" в "ДНР" крупнокалиберную винтовку калибра 12,7 мм и четыре миномета калибра 120 мм. Напомним, сейчас Рубан находится в СИЗО СБУ, его арестовали на два месяца без права внесения залога, а свою вину переговорщик не признает.

"Дончанка", "Сепаратист" и "Оплот"

В первой поставке, очевидно, речь идет о так называемой антиснайперской винтовке "Дончанка" калибра 12,7 мм. Впервые это оружие было упомянуто в октябре 2017 года. Второе упоминание о "Дончанке" появилось в конце декабря, сразу после того, как стало известно, что Украина получит в свое распоряжение знаменитые крупнокалиберные 12,7-мм американские снайперские винтовки Barrett.

"Дончанка" фигурировала на видео с участием так называемого "министра доходов и сборов" незаконной "ДНР" Александра Тимофеева (Ташкент), который тестировал данное оружие. Симпатизирующие боевикам пропагандистские СМИ немедленно представили "Дончанку" как "ответ Barrett’у", хотя на видео было хорошо заметно, что "дэнээровское" изобретение сильно смахивает на 14,5-мм противотанковое ружье Дегтярева (ПТРД) времен Второй мировой войны. Это была лишенная оптического прицела однозарядная система с затвором, аналогичным тому, который использовался на ПТРД.

Родственные связи "Дончанки" с "Дегтяревым" подтвердили военный эксперт Михаил Жирохов, а также российский волонтер Андрей Морозов. В частности, по словам Морозова, данный "аппарат" строится вокруг 12,7-миллиметрового ствола от советского крупнокалиберного пулемета "Утес", которым дончане заменили оригинальный 14,5-мм ствол ПТРД.

"Собственного производства 12,7-мм снайперских стволов в "республиках" нет... Нет и специальных снайперских 12,7-мм патронов", — отметил при этом Морозов.

Как пояснил Михаил Жирохов, совершенно обязательного при антиснайперской борьбе оптического прицела "Дончанка" лишена по причине большой отдачи, которую создает стрельба из "древнего" противотанкового ружья. Тем не менее оригинальный ПТРД в свое время был способен остановить немецкий танк. Поэтому такая штука может быть эффективной как "антиматериальное оружие", предназначенное для поражения автомобилей и легкобронированной техники.

Помимо "Дончанки", боевики хвастались еще одним чудищем под названием "Сепаратист". Они уже успели окрестить ее "самой крупнокалиберной в мире снайперской винтовкой", потому что в ней должен использоваться 23-мм боеприпас от спаренной зенитной установки ЗУ-23-2. Поскольку "зушка" по факту является уже артиллерийской системой, то и "Сепаратист" не отличается компактностью. Изделие размещается на солидном станке, обладает габаритами тяжелого пулемета (огонь при этом ведется одиночными выстрелами) и неподъемно для одного человека. И хотя конструкторы уверяют, что при стрельбе "Сепаратист" практически не производит отдачи, само собой разумеется, что для тихой снайперской войны столь громоздкое устройство совершенно бессмысленно.

Большая и очень тяжелая. Винтовка "Сепаратист" больше похожа на пулемет

Также главарь "ДНР" Александр Захарченко хвалился пистолетом "Оплот", по факту оказавшимся переделкой советского пистолета ТТ (Тульский Токарева) образца 1933 года. Правда, кустари из "ДНР" внесли и здесь свою лепту, оснастив ТТ сменными стволами калибра 7,62 (под оригинальный патрон) и 9 мм (под патрон от пистолета Макарова).

И, наконец, по словам Михаила Жирохова, на территориях, подконтрольных боевикам, было налажено массовое производство устройства для одиночного пуска 122-мм неуправляемых ракет от РСЗО "Град". Это аналог советского "Град-П", предназначенного для диверсионной деятельности. В частности, на территории, подконтрольной "ЛНР", "Град-П" изготавливается в Алчевске. Такую установку хорошо перевозить на автомобиле и обстреливать позиции, быстро перемещаясь с места на место. По данным группы "Информационное сопротивление", донецко-луганские "Грады-П" активно используются для обстрелов позиций ВСУ.

Говорил Захарченко и о производстве минометов в "ДНР" (очевидно, именно их и завезли в Украину). Помимо этого Александр Тимофеев показал миру еще одну "новинку", собранную на базе 60-мм миномета. Устройство стреляет пехотными гранатами, которые предварительно вставляются в деталь, напоминающую хвостовик минометной мины. По замыслу "конструкторов", гранаты должны взрываться над окопами противника, обрушивая на головы вражеских солдат ливень осколков. Особо отмечается, что если подготовленный человек может метнуть гранату Ф-1 метров на 50, то "миномет" делает это на 600 метров.

"В настоящий момент такое вооружение названия не имеет, но скоро оно будет придумано", — заверил Ташкент.

Однако ни миномет, ни аналог "Град-П" нельзя назвать чудесами военных технологий. По сути, это просто трубы, предназначенные для запуска тех или иных видов боеприпасов.

Его там нет

Отдавая должное кустарям, дающим вторую жизнь старым советским противотанковым ружьям (все-таки Донбасс — промышленный регион), следует отметить, что никакого особого влияния на ход войны эти поделки оказать не способны. Такого понятия, как ОПК, то есть комплекса предприятий, способных массово производить нечто более сложное, чем минометы либо "Град-П", на территории ОРДЛО не существует. Все серьезное вооружение завозилось и продолжает завозиться из России.

Самым серьезным предприятием ОПК, оказавшимся под контролем боевиков, стал Луганский патронный завод. Но в конце июля 2014 года он был разрушен в результате боевых действий. В 2016 году "представитель временной администрации" предприятия заявил о том, что ЛПЗ начал работать "в тестовом режиме" и в случае возобновления широкомасштабных боевых действий готов резко нарастить производство боеприпасов калибра 5,45, 7,62 и 9 мм.

Сложно сказать, насколько реалистичны эти обещания, но совершенно точно известно, что в мирное время финансовая деятельность ЛПЗ была не слишком удачной, а основными потребителями продукции этого предприятия были охотники. На сегодняшний день потребность вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" полностью покрывается поставками из России. А по мнению Михаила Жирохова, стрелковые поделки боевиков изготавливаются в "единичных экземплярах и с пропагандисткой целью".

По словам же Андрея Морозова, так называемый "ОПК ДНР" не способен обеспечивать боевиков куда более простыми вещами, чем стрелковое оружие.