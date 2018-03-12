Путин втягивается в новую гонку вооружений, но он опоздает – эксперты

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию похвастался новым российским оружием. Среди него был носитель ядерного оружия, ракетный комплекс "Сармат". Он должен заменить знаменитый ракетный комплекс "Воевода", который разрабатывался еще во времена ССС в Днепропетровске и за свои выдающиеся качества получил на Западе название "Сатана". Путин втягивается в новую гонку вооружений, но у экспертов есть сомнения, что Россия успеет провести замену до истечения срока эксплуатации "Воевод".

Россия играет мускулами

Послание Путина Федеральному собранию состоялось 1 марта. По большей части оно было посвящено военным вопросам. Лидер Кремля решил удивить публику, рассказав о новейших российских военных разработках: малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установке, которая должна размещаться в корпусе крылатой ракеты и обеспечивать ей огромную дальность полета; о беспилотном подводном аппарате, способном нести ядерное оружие и, преодолевая огромные расстояния, уничтожать корабли и береговые укрепления противника.

Также Путин рассказал о новейшем стратегическом оружии — комплексе "Авангард". По его словам, изделие способно совершать полеты "в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность и на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз". Это действительно очень большая скорость — свыше 20 тысяч км в час. Таким образом подобный летательный аппарат должен быть практически неуязвимым для противоракет, которые не способны его догнать.

Помимо этого, Путин сообщил, что в РФ разработан гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" воздушного базирования. Ракеты этого комплекса способны нести как ядерные, так и обычные заряды. Они поражают цели на расстоянии до 2000 километров со скоростью, в 10 раз превышающую скорость звука.

Милитаристкий рассказ президента РФ сопровождался демонстрационными видеороликами. Путин особо подчеркнул, что новое оружие создается в ответ на действия США. По мнению политического эксперта Центра "Дом демократии" Анатолия Октисюка, российское самолюбие чрезвычайно задел разгром, который американская авиация устроила наемникам из "ЧВК Вагнера" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в ночь на 8 февраля.

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"Сармат" против "Воеводы"

Наибольший интерес для Украины представляет еще одна система, которой похвастался Путин: "Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его

"Сармат".

По словам Путина, "Сармат" должен заменить стратегический ракетный комплекс Р-36М2 "Воевода", который создавался еще в УССР на днепропетровском КБ "Южное" и производился на днепропетровском "Южмаше". Первый полк, оснащенный комплексом Р-36М2, заступил на боевое дежурство в 1988 году.

"Воевода" продолжает развитие комплексов Р-36 М и Р-36 УТТХ, которые разрабатывались в Днепропетровске (сейчас — Днепр) с конца 1960 годов. Все это семейство с различными модификациями получило на Западе классификацию SS-18 Satan ("Сатана").

По сравнению со своими предшественниками, Р-36 М2 обладает повышенной точностью, а также возможностью использовать очень мощные ядерные заряды. Ракета может быть оснащена разделяющейся боевой частью — до 10 блоков, мощностью до 1 мегатонны каждый. Атомная бомба, которая упала на Хиросиму, была более чем в 50 раз слабее только одного боевого блока "Воеводы". При этом Р-36 М2 был спроектирован так, чтобы преодолевать перспективную на тот момент американскую систему противоракетной обороны (ПРО).

По состоянию на 2017 год, на боевом дежурстве в России находились 46 единиц Р-36М2 "Воевода". До 2014 года продлением эксплуатации "Воевод" занимались украинские специалисты. По словам эксперта по вопросам ОПК Максима Глущенко, в последний раз сроки эксплуатации "Воевод", стоящих на боевом дежурстве в России, были продлены до 2026 года. После начала российской интервенции в Украину эти работы были прекращены.

"Сармат". Предполагается, что его боевые блоки смогут летать с гиперзвуковой скоростью

По словам Путина, "Сармат" будет мощнее "Воеводы": "Дальность новой тяжелой ракеты (свыше 200 тонн. — Авт.), а также количество и мощность боевых блоков больше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми... У "Воеводы" дальность — 11 тысяч километров, а у новой системы ограничений по дальности практически нет", — утверждает президент РФ. Он добавил, что "Сармат" способен атаковать противника как через Северный, так и через Южный полюса. В общем, решил на всякий случай пригрозить всем.

По данным российских СМИ, в "Сармате" предполагается реанимировать принцип орбитальной бомбардировки, который был реализован в советском ракетном комплексе Р-36 орб. Этот комплекс также разрабатывался в КБ "Южное". Его ракета бомбардирует цели отделяющимися боевыми блоками с орбиты Земли. Это вынуждает противника использовать круговую систему ПРО, поскольку траекторию полета боевых блоков в таких условиях спрогнозировать трудно. Но Р-36 орб был снят с боевого дежурства в 1983-м после заключения Договора об ограничении стратегических вооружений, в том числе и на размещение ядерного оружия в космосе.

Если у "Сармата" боевые блоки будут лететь с гиперзвуковой скоростью, то задача ПРО усложнится до предела. По данным российских СМИ, 25 октября 2016 года прошли успешные испытания такого гиперзвукового блока. А в декабре 2017 года испытали ракету-носитель. Фрагменты этих испытаний якобы были показаны во время доклада Путина.

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Есть ли опасность для Украины?

Как рассказал Максим Глущенко, работы по проекту "Сармат" начались в 2009 году и ведутся челябинским Центром им. Макеева и московским НПО "Энергомаш".

"Лет пять назад российские СМИ высказывали осторожное предположение, что к работе подключено КБ "Южное", но официального подтверждения эта информация не получила. А в нынешних политических условиях такое сотрудничество невозможно в принципе".

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, работа над "Сарматом" идет в рамках импортозамещения. Как отметил Михаил Жирохов, испытания 2017 года были "бросковыми". То есть испытывался массогабаритный макет, чтобы изучить поведение ракеты во время старта.

"Но даже в СССР между бросковыми испытаниями и принятием на вооружение проходило 5—6 лет. А в условиях деградации ракетной промышленности РФ, думаю, пройдет лет восемь", — предположил Жирохов.

Тогда успеет ли "Сармат" вообще заменить "Воеводу" и не останется ли Россия в какой-то момент без ядерного щита?

"Предполагается, что до 2020 года на дежурство заступят 20 новых ракет... Но в 2013 году командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН РФ) Сергей Каракаев пообещал, что работа по созданию нового российского оружия будет закончена как раз до 2018 года. Поэтому презентация новой ракеты — это в большей степени шоу, рассчитанное как на "внутреннего потребителя", так и на западные страны, включая США", — заявил Глущенко.

По его мнению, единственным реальным эффектом от российского нового оружия станет новый виток гонки вооружений, которая в глобальном смысле ничего не изменит, поскольку Россия и США и сейчас располагают средствами преодоления ПРО друг друга.

Эту позицию разделяет и Анатолий Октисюк.