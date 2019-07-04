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Отвод войск в Станице Луганской: в ОБСЕ показали фото оставленных позиций

4 июля, 12:43

На покинутых позициях боевиков и украинской армии сейчас нет ни людей, ни техники

Фото: ОБСЕ
Фото: ОБСЕ.

В районе Станицы Луганской, где завершилось разведение сил украинской армии и пророссийских боевиков, не осталось вооружений. Об этом сообщили в мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Вооружения, ранее зафиксированного по обе стороны от линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской", – говорится в сообщении мониторинговой миссии.

На фото, снятых с беспилотника, видно, что на покинутых позициях нет ни людей, ни техники.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня начался первый этап разведения сил на Донбассе. Первыми со своих позиций в районе КПВВ "Станица Луганская" отошли ВСУ, а на следующий день отошли и боевики от пешеходного моста. В итоге в ОБСЕ подтвердили – разведение сил в Станице Луганской завершено.


В свою очередь эксперты объяснили – "зрада" или "перемога" разведение войск в Станице Луганской. Этот процесс вполне логично вызывает опасения у Украины, поскольку давно известно, как Россия "соблюдает" договоренности. Хотя те же военные ООС заявляют, что заняли даже лучшие позиции, а в случае ухудшения положения возле Станицы Луганской всегда готовы вернуться назад.

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Тег обсе, Донбасс, Станица Луганская, разведение сил

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