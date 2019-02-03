Пенсии только по "паспорту Л/ДНР": боевики готовят пенсионерам неприятный "сюрприз"
Также мирных жителей заманивают в войско боевиков перспективой получения российского гражданства
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационные "администрации" готовятся к тому, что пенсии местным жителям будут выплачивать только при наличии т.н. "паспорта ЛНР и ДНР". Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.
По его словам, помимо незаконных "паспортов республик" людей заманивают в "армию Л/ДНР" перспективой получения российского гражданства.
"В ближайшее время российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будут выплачивать пенсию местному населению только при наличии паспорта т.н. "ДНР" и "ЛНР". При этом представители оккупационных администраций обещают, что в случае вступления в ряды оккупационных вооруженных формирований, местные жители могут рассчитывать на скорое получение паспортов граждан РФ", – говорится в сообщении.
Как ранее уже рассказывал Тымчук, Россия обнадежила боевиков о признании "Л/ДНР". Московские кураторы заговорили о получении жителями оккупированных территорий российских паспортов, чтоб создать у боевиков и местных жителей уверенность, что т.н. "ЛНР" и "ДНР" будут признаны Россией.
Также напомним, что оккупанты создали новые проблемы для населения оккупированных территорий и в части медицины. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что в "Л/ДНР" ограничили население в медпомощи, а все из-за того, что Россия превращает территорию медучреждений в оружейные склады.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Пенсии только по "паспорту Л/ДНР": боевики готовят пенсионерам неприятный "сюрприз"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фонд Рината Ахметова не оставляет жителей Донбасса один на один с бедой – Роман Рубченко
Жители «серой зоны» выживают благодаря помощи Рината Ахметова
План Сайдика по Донбассу: Европа думает, Россия против, у Украины остаются вопросы
Что нужно знать о плане мирного урегулирования ситуации на Донбассе, который предложили в ОБСЕ