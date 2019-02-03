Пенсии только по "паспорту Л/ДНР": боевики готовят пенсионерам неприятный "сюрприз"

Также мирных жителей заманивают в войско боевиков перспективой получения российского гражданства

Фото: Сегодня

Пенсии только по "паспорту Л/ДНР": боевики готовят пенсионерам неприятный "сюрприз" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2be/fb1/5c52befb1feae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2be/fb1/5c52befb1feae.jpg 2019-02-03T05:30:00+02:00 Донбасс Также мирных жителей заманивают в войско боевиков перспективой получения российского гражданства

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационные "администрации" готовятся к тому, что пенсии местным жителям будут выплачивать только при наличии т.н. "паспорта ЛНР и ДНР". Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, помимо незаконных "паспортов республик" людей заманивают в "армию Л/ДНР" перспективой получения российского гражданства.

"В ближайшее время российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будут выплачивать пенсию местному населению только при наличии паспорта т.н. "ДНР" и "ЛНР". При этом представители оккупационных администраций обещают, что в случае вступления в ряды оккупационных вооруженных формирований, местные жители могут рассчитывать на скорое получение паспортов граждан РФ", – говорится в сообщении.

Как ранее уже рассказывал Тымчук, Россия обнадежила боевиков о признании "Л/ДНР". Московские кураторы заговорили о получении жителями оккупированных территорий российских паспортов, чтоб создать у боевиков и местных жителей уверенность, что т.н. "ЛНР" и "ДНР" будут признаны Россией.

Также напомним, что оккупанты создали новые проблемы для населения оккупированных территорий и в части медицины. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что в "Л/ДНР" ограничили население в медпомощи, а все из-за того, что Россия превращает территорию медучреждений в оружейные склады.

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