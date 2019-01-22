В "Л/ДНР" ограничили население в медпомщи: разведка сообщила подробности
Оккупанты оборудуют новые склады вооружения и боеприпасов, занимая территории и объекты больниц
Оккупационные власти в т.н. "ЛНР" и "ДНР" ограничили оказание медицинской помощи местным жителям – скорую помощь теперь можно будет дождаться только в экстренном случае и с разрешения российских военных. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.
Отмечается, что Россия интенсивно пополняет существующие и формируют новые оперативные резервы оружия, боеприпасов и другого военного имущества в "Л/ДНР". В связи с этим на временно оккупированных территориях склады с боеприпасами и взрывчатыми материалами обустраиваются на объектах гражданской инфраструктуры, в т.ч. на территории лечебных учреждений населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения.
"Из-за использования российскими оккупационными войсками территории, объектов и имущества гражданских медицинских учреждений, ухудшилось состояние медицинского обслуживания населения. При этом, медицинский персонал гражданских больниц обязан поддерживать постоянную готовность к немедленному выполнению задач в интересах российских оккупационных войск. В связи с этим, выезд автомобилей скорой помощи по вызову населения осуществляется только в экстренных случаях с разрешения начальника медицинской службы местного российского военного гарнизона", – сообщает разведка.
Как ране мы сообщали, боевики вызвали в войска медсестер и готовят им военные билеты. Оккупанты продолжают привлекать гражданских в свои ряды и теперь врачей и медицинских сестер местных гражданских медучреждений боевики обязывают пройти двухнедельную переподготовку на базе медицинских подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".
Также мы писали, что в "Л/ДНР" не хотят воевать за Россию и боевики пошли на радикальные меры. Российско-оккупационное командование продолжает бороться с уклонистами от "мобилизации" на временно оккупированных территориях, лишив таких лиц права на медицинское обеспечение. А "дыры" в рядах своего войска латают тяжелобольными.
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