В "Л/ДНР" ограничили население в медпомщи: разведка сообщила подробности

Оккупанты оборудуют новые склады вооружения и боеприпасов, занимая территории и объекты больниц

Фото: Сегодня

В "Л/ДНР" ограничили население в медпомщи: разведка сообщила подробности //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/707/966/5c470796625ff.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/707/966/5c470796625ff.jpg 2019-01-22T14:08:52+02:00 Донбасс Оккупанты оборудуют новые склады вооружения и боеприпасов, занимая территории и объекты больниц

Оккупационные власти в т.н. "ЛНР" и "ДНР" ограничили оказание медицинской помощи местным жителям – скорую помощь теперь можно будет дождаться только в экстренном случае и с разрешения российских военных. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.

Отмечается, что Россия интенсивно пополняет существующие и формируют новые оперативные резервы оружия, боеприпасов и другого военного имущества в "Л/ДНР". В связи с этим на временно оккупированных территориях склады с боеприпасами и взрывчатыми материалами обустраиваются на объектах гражданской инфраструктуры, в т.ч. на территории лечебных учреждений населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения.

"Из-за использования российскими оккупационными войсками территории, объектов и имущества гражданских медицинских учреждений, ухудшилось состояние медицинского обслуживания населения. При этом, медицинский персонал гражданских больниц обязан поддерживать постоянную готовность к немедленному выполнению задач в интересах российских оккупационных войск. В связи с этим, выезд автомобилей скорой помощи по вызову населения осуществляется только в экстренных случаях с разрешения начальника медицинской службы местного российского военного гарнизона", – сообщает разведка.

Как ране мы сообщали, боевики вызвали в войска медсестер и готовят им военные билеты. Оккупанты продолжают привлекать гражданских в свои ряды и теперь врачей и медицинских сестер местных гражданских медучреждений боевики обязывают пройти двухнедельную переподготовку на базе медицинских подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

Также мы писали, что в "Л/ДНР" не хотят воевать за Россию и боевики пошли на радикальные меры. Российско-оккупационное командование продолжает бороться с уклонистами от "мобилизации" на временно оккупированных территориях, лишив таких лиц права на медицинское обеспечение. А "дыры" в рядах своего войска латают тяжелобольными.

Вы сейчас просматриваете новость " В "Л/ДНР" ограничили население в медпомщи: разведка сообщила подробности". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...