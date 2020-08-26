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Перемирие на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

26 августа, 07:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Оккупанты снова нарушили перемирие

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 25 августа, они один раз открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Хутора Вольный враг совершил один провокационный выстрел из автоматического станкового гранатомета. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

"Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе прогремел взрыв. В ООС рассказали о состоянии пострадавших военнослужащих.

Также напомним, на Донбассе погиб офицер ВСУ. В родном городе погибшего бойца объявили траур.

Смотрите в сюжете о недавнем визите президента Владимира Зеленского на Донбасс:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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