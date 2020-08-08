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Боевики нарушили перемирие в день визита Зеленского на Донбасс

8 августа, 08:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Со стороны боевиков зафиксировали три нарушения режима тишины

Несмотря на визит на Донбасс президента Украины Владимира Зеленского, подконтрольные России оккупанты снова нарушали перемирие.

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Как сообщили в пресс-центре Объединенных сил, накануне с их стороны было зафиксировано три обстрела.

"В частности, враждебные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия раздавались у Новолуганского. Еще по одному разу противник выстрелил из подствольного гранатомета неподалеку Шумов, а из автоматического станкового гранатомета – вблизи Травневого", – заявили 8 августа военные, отметив, что с украинской стороны пострадавших в результате обстрелов не было.

Также отмечается, военнослужащие не реагировали на провокационные выстрелы и огонь в ответ не открывали.

Помимо того, враг нарушил Минские соглашения под неподконтрольными украинскому правительству Ужовкой и Золотым-5, где боевики проводили инженерные работы.

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С начала текущих суток, 8 августа, со стороны вооруженных формирований РФ обстрелов не зафиксировали.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", – добавили в ООС.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как сегодня выглядит режим перемирия и что об этом думают политики, эксперты и военные.

Как мы уже писали, вчера завершился двухдневный визит Зеленского на Донбасс – он рассказал, чем все это время занимался.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс нарушение перемирия Новолуганское Травневое ООС шумы

Источник: Сегодня

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