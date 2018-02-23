Плотницкий оказался в российском СИЗО за "потерянный миллиард"

Сегодня, 17:30

Подельник бывшего главаря "ЛНР" рассказал о судьбе Плотницкого

Фото: AFP
Фото: AFP

Бывший главарь боевиков так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий, которого свергли в ноябре 2017 года, арестован в России и содержится в петербургском СИЗО "Кресты".

Об этом рассказал Владлен Заруба, бывший подельник первого главаря "ЛНР" Валерия Болотова, в интервью одному из сепаратистских Youtube-каналов.

"Он не живет на Рублевке, он живет в "Крестах" сейчас. И дает очень хорошие показания. После показаний Плотницкого под арест взяли в России его куратора-подельника", – поведал он.

Кроме того, Заруба добавил, что россияне обвиняют бывшего главаря боевиков в расхищении более миллиарда долларов.

"Там расхищение больше, чем нам миллиард долларов, из России, которые выделила Россия. Миллиард "потерялся", – резюмировал он.

Ранее об аресте Плотницкого в Москве заявлял народный депутат Игорь Мосийчук.

В свою очередь, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что, по его мнению, российские спецслужбы не оставят в живых главарей боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР"

"Мне безразличен Плотницкий и я думаю, что его ждет такой же безумный лифт ФСБ, догнал не одного главаря террористических банд. Плотницкий – террорист, на руках которого кровь наших граждан и героев Украины. Эта сволочь должна отвечать по всей строгости украинского законодательства", – заявил он.
Россия, ЛНР, плотницкий

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