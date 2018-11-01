Под Мариуполем жителям прифронтового села нечем отапливать свои дома

Жители Гнутово признались, что не знают, как им пережить холода

В Донецкой области жители прифронтового поселка Гнутово остались без газа, уголь им завозить перестали, а дрова в лесу собирать опасно – там все заминировано.

Село расположено в 20 километрах от Мариуполя, и до войны здесь жило почти тысяча человек, а сейчас их стало вдвое меньше. Так, из 13 домов на одной из улиц заселены только шесть.

Один из них, построенный перед самым началом боевых действий, так и не приютил своих хозяев – люди отказались заселяться, испугавшись обстрелов.

Однако причина – не только в стрельбе. Преимущественным доходом местных жителей было сельское хозяйство, но в последние годы выращивать что-либо на огородах стало почти невозможно.

Местная жительница пожаловалась, что раньше село получало воду с насосной станции, работавшей недалеко от дач, а сейчас отдыхающие сюда практически не приезжают и станция не работает.

"Они уехали, побросали дачи. И у нас нет воды. И вроде насосная стоит, но никто там не работает в той насосной. Человек, который работал – он погиб. Его убило", – рассказала Наталья Коломиец.

При этом самая большая проблема сельчан в том, что у них нет газа, и зима для них превращается в настоящее испытание.

"Поэтому мы в основном стараемся заготавливать дрова. Где-то какая-то ветка от ветра сломалась, или были летом пожары. Обломалось там, обгорело. Все вот это мы подбираем", – объяснил житель Гнутово Петр Каландо.

Между тем, хватает в селе и сорвиголов, которые ходят за дровами по заминированной лесополосе и делают это преимущественно ночью, потому что днем за пребывание на минном поле могут оштрафовать.

Те, кто хотел избежать риска, раньше покупали уголь, привезенный из Мариуполя, но в этом году поставщики отказались его возить, объясняя это тем, что приходится ездить слишком далеко.

"Многие переживают, угля практически не продают. Нет его. Вот купили в прошлом году. Южноафриканский – вонючий такой, стреляет. У меня котел, водяное отопление. Туда лопаточку как кинешь, бух, оттуда сажа. Дымоход чуть не разорвало", – припомнил местный житель Василий Кудаев.

В сельсовете разводят руками, утверждая, что газифицировать село не имеют возможности. Два года назад соответствующий проект подавали в Мариуполь, поскольку административно поселок относится к областному центру. Но городские власти не утвердили документ.

"Проблема в том, что Гнутово находится на линии соприкосновения. В зоне боевых действий. Это тоже усложняет работы. И упирается это в основном все в стоимость. Пока с этим проектом до окончания боевых действий отложили", – объяснил глава поселкового совета Вячеслав Салгалов.

Частично решить проблему сельсовет пытается за счет международных организаций – за донорские деньги в прошлом году жители Гнутово получали топливные брикеты. Сейчас продолжаются переговоры о том, чтобы они получили подобную помощь и этой зимой.

Напомним, ранее в Запорожье городские власти рассказали жителям города о том, когда будет включено отопление. Оказалось, что до сих пор не заключен договор о поставках необходимого газа.

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