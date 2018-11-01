Боевикам – чужие квартиры, а мирным жителям – низкосортные товары: что происходит в "Л/ДНР"

Сегодня, 10:51

На оккупированных территориях Луганской области ситуация становится совсем плачевной – с начала года уволились не менее тысячи медработников

Люди в шоке от &quot;русского мира&quot;. Фото: AFP
Люди в шоке от "русского мира". Фото: AFP

Оккупационные "власти" т.н. "ЛНР" планируют решить проблему с задолженностями по зарплатам перед боевиками с помощью чужого имущества – квартир, дач, земельных участков. А людей тем временем подсаживают на продукцию низкого качества из Беларуси и России. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Главари "ЛНР" планируют решить вопрос погашения задолженности по зарплате перед боевиками частей и подразделений "2-го АК ЛНР" путем передачи в их собственность квартир, дач и земельных участков граждан, выехавших из "ЛНР". Ранее, как сообщала группа ИС, Россия существенно сократила расходы на содержание "1 и 2 АК" своих оккупационных формирований", – говорится в сообщении.

Кроме того, Россия и Беларусь заводят на оккупированные территории низкосортную продукцию и благодаря низкой цене товары пользуются большим спросом, а поставщики нашли, куда сбывать неликвидную продукцию и получают серьезную прибыль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Также в "ЛНР" серьезные проблемы в сфере здравоохранения, откуда с начала текущего года уволились не менее 1000 работников. Ситуация вызвана существенной задолженностью по зарплате, а также низким обеспечением необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Напомним, летом мы писали, что в т.н. "ДНР" людей выселяли из домов и размещали там российских офицеров. Оккупантами принудительно выселены из своих домов жители одного из коттеджных городков юго-восточного района Донецка для расквартирования высшего офицерского состава 1-го армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации.

В свою очередь как сообщало Главное управление разведки минобороны Украины, местные боевики на Донбассе жалуются, что россиянам больше платят. На одинаковых должностях существует серьезная разница в зарплатах. Местные "воины" разочаровались такой несправедливостью и стали увольняться со службы.
Донбасс, квартиры, боевики, Тымчук

Вы сейчас просматриваете новость "Боевикам – чужие квартиры, а мирным жителям – низкосортные товары: что происходит в "Л/ДНР"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

ПВО боевиков. Скриншот

Боевики подтянули на передовую средства ПВО и тяжелую технику – Тымчук

Сегодня, 10:19

Противник обеспокоен активностью украинских беспилотников, от которых периодически даже несет потери

Донбасс

Боевики на Донбассе. Фото из открытых источников

Украинская армия знатно постаралась: в ВСУ озвучили огромные потери боевиков за месяц

Сегодня, 09:25

Защитники Украины на Донбассе только ответным огнем нанесли врагу серьезнейший урон
Загрузка...

Политика

Фото: Facebook

Тука рассказал о проблемах присоединения США к "нормандским" переговорам по Донбассу

Сегодня, 07:18

Апеллирование некоторых политиков к Будапештскому меморандуму как методу воздействия на РФ - "игра на публику"

Политика

Фото: espreso.tv

"Выборы" боевиков нарушают Минские соглашения: в ЕС сделали заявление по Донбассу

Вчера, 16:02

Действия боевиков осудили сначала на Совбезе ООН, а теперь их "отругали" и в Евросоюзе
Загрузка...