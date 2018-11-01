Боевикам – чужие квартиры, а мирным жителям – низкосортные товары: что происходит в "Л/ДНР"

На оккупированных территориях Луганской области ситуация становится совсем плачевной – с начала года уволились не менее тысячи медработников

Оккупационные "власти" т.н. "ЛНР" планируют решить проблему с задолженностями по зарплатам перед боевиками с помощью чужого имущества – квартир, дач, земельных участков. А людей тем временем подсаживают на продукцию низкого качества из Беларуси и России. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Главари "ЛНР" планируют решить вопрос погашения задолженности по зарплате перед боевиками частей и подразделений "2-го АК ЛНР" путем передачи в их собственность квартир, дач и земельных участков граждан, выехавших из "ЛНР". Ранее, как сообщала группа ИС, Россия существенно сократила расходы на содержание "1 и 2 АК" своих оккупационных формирований", – говорится в сообщении.

Кроме того, Россия и Беларусь заводят на оккупированные территории низкосортную продукцию и благодаря низкой цене товары пользуются большим спросом, а поставщики нашли, куда сбывать неликвидную продукцию и получают серьезную прибыль.

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Также в "ЛНР" серьезные проблемы в сфере здравоохранения, откуда с начала текущего года уволились не менее 1000 работников. Ситуация вызвана существенной задолженностью по зарплате, а также низким обеспечением необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Напомним, летом мы писали, что в т.н. "ДНР" людей выселяли из домов и размещали там российских офицеров. Оккупантами принудительно выселены из своих домов жители одного из коттеджных городков юго-восточного района Донецка для расквартирования высшего офицерского состава 1-го армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации.

В свою очередь как сообщало Главное управление разведки минобороны Украины, местные боевики на Донбассе жалуются, что россиянам больше платят. На одинаковых должностях существует серьезная разница в зарплатах. Местные "воины" разочаровались такой несправедливостью и стали увольняться со службы.