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Под оккупированным Донецком подорвались четверо мирных жителей – росСМИ

13 октября, 00:15

В частности, во время уборки на кладбище получили ранения мужчина и две женщины

/ Фото: Pixabay

Трое взрослых и ребенок получили осколочные ранения в результате подрыва на боеприпасах на окраинах Донецка.

Об этом российским журналистам заявили в так называемой "народной милиции ДНР".

По их данным, в субботу, 12 октября, произошло сразу два инцидента.

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В первом случае мужчина и две женщины получили ранения при детонации неизвестного минно-взрывного устройства во время уборки на кладбище.

Во втором случае ребенок 2010 года рождения, гуляя в лесу на окраине населенного пункта Старобешево, обнаружил тайник с боеприпасами. Он взорвал один из запалов к ручной гранате, в результате чего получил минно-взрывную травму руки.

Пострадавшие доставлены в областную травматологическую больницу Донецка.

Ранее на оккупированной территории Луганской области взорвалась боевая граната. В результате взрыва пострадали пятеро детей возрастом от семи до 13 лет. Инцидент произошел в селе Черногоровка Перевальского района. Недалеко от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.

А в Мариуполе у общественного туалета нашли подозрительный пакет, в котором вроде бы заметили боеприпасы. После того как напуганные прохожие позвонили в полицию, на место мгновенно приехали взрывотехники. В пакете действительно обнаружили гранату и патроны к автоматическому оружию.

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Донецк Донбасс граната боеприпасы пострадавшие подрыв

Источник: Интерфакс-Украина

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