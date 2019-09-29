На Донбассе от взрыва гранаты пострадали пятеро детей

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На оккупированной территории Луганской области взорвалась боевая граната. В результате взрыва пострадали пятеро детей возрастом от семи до 13 лет. Об этом заявили в так называемой "народной милиции "ЛНР".

Инцидент произошел в селе Черногоровка Перевальского района. Недалеко от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.

"Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести", – сказано в сообщении боевиков.

Утверждается, что дети находятся в лечебных учреждениях.

Напомним, в Тернопольской области утром 4 сентября во дворе частного дома в селе Петриков прогремел взрыв. В результате пострадали ректор ТНЭУ (Тернопольского национального экономического университета) Андрей Крысоватый и его жена. По предварительным данным, неизвестные бросили во двор пакет с неизвестным содержимым.

Кроме этого, в Ровно ночью под дверью частного дома произошел взрыв. В доме находились двое супругов и 15-летний сын. Никто из них, к счастью, не пострадал. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что злоумышленник через незамкнутую калитку вошел на территорию частного дома и бросил под входные двери взрывоопасный предмет.

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