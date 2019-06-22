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На Донбассе на мине боевиков подорвался мирный житель

22 июня, 05:17

Противник хаотично минирует территорию и не обозначает ее для безопасности местных жителей

Фото: AFP

Недавно в Луганской области на мине подорвались два тракториста, а теперь снова стало известно о погиб мирных житель из-за мин боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование российско-оккупационных войск продолжает пренебрегать безопасностью гражданского населения, что приводит к увеличению количества случаев гибели и увечий жителей временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, участились случаи подрыва граждан на заминированных участках местности, оставленных оккупантами без присмотра и не оборудованных указателями об опасности. 15 июня подорвавшись на противопехотной мине, погиб житель Горловки.

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Как сообщали новости "Сегодня", с начала вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе вследствие подрыва на минах пострадали 833 гражданских лиц, погибли – 269 человек, 27 из которых – дети, еще 98 детей получили ранения.

В то же время и у врага возникают проблемы с инженерным оборудованием территорий, которые он контролирует. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов. Недавно на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования.

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Тег Донбасс, разведка, мина, мирный житель

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