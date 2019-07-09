Подбиты БТР и два грузовика: в ВСУ рассказали о подрывах техники и новых потерях

В результате срабатывания неизвестных взрывных устройств пострадала не только техника, но и ранения получили бойцы

Фото: Сегодня

Военные РФ продолжают минировать Донбасс, в результате чего подрывается техника ВСУ. В штабе Объединенных сил сообщили о повреждении автомобильной и бронетехники в районе Майорска и Новобахмутовки.

Военные отмечают увеличение случаев подрывов на неустановленных взрывных устройствах людей и техники в районах вне зоны боевых действий. Так, например, от взрыва в районе населенного пункта Новотроицкое пострадал гражданин Украины 1995 г.р.

"Кроме того, во время перемещения в районе населенного пункта Майорск из-за срабатывания неустановленных взрывных устройств получили повреждения БТР-70 и военный грузовик КрАЗ. Один военнослужащий получил термические ожоги. В тяжелом состоянии доставлен в лечебное учреждение. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. В районе Новобахмутовки, во время следования на грузовом автомобиле КамАЗ, из-за детонации неизвестного взрывного устройства получили травмы двое военнослужащих Нацгвардии из состава Объединенных сил. Пострадавшие госпитализированы", – говорится в сообщении.

Командование ООС напоминает, что в земле до сих пор могут быть не сдетонировавшие боеприпасы, или другие взрывные устройства, которые могут вызвать опасность для жизни и здоровья.

А тем временем на фронте снова неспокойно. Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также враг бил из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако за такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери.

Также мы показывали видео, как ВСУ ювелирно точно разбомбили позиции боевиков на Луганском направлении. Бойцы 54-й бригады нанесли серьезнейший урон врагу, сравняв до основания некоторые постройки и склад с боеприпасами.

Видео: YouTube

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