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Военные РФ минируют Донбасс осколочными минами: появились подробности

6 июля, 05:17

Россия продолжает "засорять" оккупированные территории минами, которые устанавливают кадровые российские военные

Фото: Минобороны РФ

Недавно на Донбассе обнаружили более 40 запрещенных мин россиян, но оккупанты не останавливаются и продолжают усиленно минировать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупационные войска наращивают плотность минно-взрывных заграждений перед боевыми позициями и в местах расположения подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", в т.ч. в тыловых районах.

При этом интенсивно проводятся инженерные работы по дооборудованию огневых точек, а на отдельных участках минирования устанавливаются осколочные заградительные мины ОЗМ-72 в комплекте с неконтактным взрывным устройством сейсмического воздействия НВУ-П "Охота".

В связи с тем, что установление указанных устройств связано с повышенной опасностью и требует высокого уровня подготовки личного состава, к минированию привлекаются исключительно кадровые военнослужащие ВС РФ.

Мина ОЗМ-72. Фото: Минобороны

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны полковник Максим Комиссаров заявлял, что Россия поставляет на Донбасс запрещенные мины. Военные рассказали о любопытных находках на востоке Украины, которые подтверждают поддержку боевиков Москвой.

В то же время и у врага возникают проблемы с инженерным оборудованием территорий, которые он контролирует. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов. На своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования.

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Тег Донбасс, разведка, мины, российские военные

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