"Пощупали и пощипали" боевиков: волонтер рассказал, как ВСУ заняли поселок под Докучаевском

Сегодня, 09:00

Украинские военные не нарушали Минские соглашения, пишет волонтер Юрий Мысягин

Фото: Facebook 17-я отдельная танковая Криворожская бригада
Фото: Facebook 17-я отдельная танковая Криворожская бригада

Украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" взяли под контроль населенный пункт Петровское, расположенный в "серой зоне" на Донбассе.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, в просепаратистских СМИ разразилась цела истерия по поводу того, что "фашисты" уничтожаю мирное население, при том, что в поселке нет населения.

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"И это 93-я бригада только "пощупала и пощипала" их немного на том направлении, не нарушая никаких Минских соглашений, продвинулась вперёд и заняла господствующую и стратегическую высоту в серой зоне. Боюсь представить, что будет, когда массивно пойдём вперёд...", – добавил волонтер.

Он также опубликовал карту, на которой сторонники боевиков рисуют направление будущего "удара ВСУ" из Петровского. Следующим населенным пунктом якобы должно стать село Стыла, расположенная в 12 км к востоку от пока еще контролируемого боевиками т.наз "ДНР" райцентра Докучаевск.

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Напомним, ранее просепаратистские СМИ истерили, что 93-я бригада ВСУ продвинулась южнее Докучаевска со стороны поселков Богдановка и Викторовка и вплотную подошли к занятому боевиками Петровскому.  

В то же время добавим, что официального подтверждения информации о продвижении ВСУ под Докучаевском не поступало.
наступление, Докучаевск, Петровское, Стыла
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Источник:

"Сегодня"

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