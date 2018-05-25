ВСУ заняли поселок в тылу Докучаевска, боевики в истерике

Украинские военные взяли под контроль село Петровское Старобешевского района Донецкой области.

Об этом сообщают просепаратистские ресурсы.

Речь идет о секторе обороны в районе захваченного боевиками "ДНР" и российскими военными райцентра Докучаевск.

Просепаратистские СМИ истерили, что 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ продвинулась южнее Докучаевска со стороны поселков Богдановка и Викторовка и вплотную подошли к занятому боевиками Петровскому.

Ранее сообщалось, что после того как украинские военные освободили поселок Чигари, расположенный в "серой зоне" под Горловкой Донецкой области, боевики т.наз. "Донецкой народной республики" обвинили ВСУ в продвижении на другом участке фронта.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинские позиции из "Градов": у ВСУ есть погибшие и раненые. На Донецком направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майорское. Постоянно продолжаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Опытное. На Мариупольском направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино.

Также ране сообщалось, что под Докучаевском была уничтожена батарея 122-мм САУ "Гвоздика", из которой боевики обстреливали украинских военных.