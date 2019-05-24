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Последний звонок прозвучал в прифронтовом Гранитном

24 мая, 18:48

Гранитное расположено всего в нескольких километрах от фронта


Последний звонок прозвучал в прифронтовом Гранитном Донецкой области. Сертификаты о полном среднем образовании получили 15 учеников. Гранитное расположено всего в нескольких километрах от фронта. В прошлом году в этот же день там гремели взрывы, а сегодня было тихо.

Некоторые выпускники часами добирались до школы с оккупированных территорий и серой зоны, чтобы забрать документы об окончании школы.

"Живу я в Старомарьевке. Это "серая" зона. Нет ни украинских, ни тех военных. Добиралась сложно. Там глина и вода. Оно все липнет. Пришлось одевать огромные носки, галоши. Идти к самой кладке. Там переобуваться. Приводить себя в порядок. И через кладочку в школу по прямой дороге", – рассказывает выпускница Дарина Марченко.

Ранее мы писали, что оккупанты не пропустили на ВНО по украинскому языку более 70 школьников с Донбасса. Абитуриенты не смогли пересечь линию разграничения для сдачи экзамена по украинскому языку.

Как сообщалось, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении суток 23 мая оккупанты 11 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе один раз использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

Напомним, пять лет назад, 23 мая 2014 года, автобусы Фонда Рината Ахметова начали вывозить женщин, детей, людей с инвалидностью и стариков из горячих точек Донбасса. Всего с мая по декабрь 2014 года было эвакуировано порядка 50 тысяч мирных жителей. Из них почти 15 тысяч –дети.

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Тег последний звонок, взрывы, документы, выпускники, сертификаты, серая зона, ООС

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