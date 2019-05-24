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Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 11 обстрелов, ранен украинский воин

24 мая, 07:26

Ответным огнем ВСУ уничтожили двоих оккупантов

Фото: AFP

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении суток 23 мая оккупанты 11 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе один раз использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

Также боевики вели огонь по нашим позициям из ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов был ранен один украинский боец, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

В штабе отметили, что 10 обстрелов произошло в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- возле населенных пунктов Николаевка и Пески боевики дважды устраивали обстрелы из противотанковых ракетных комплексов;

- возле села Павлополь – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Старогнатовки и Чермалыка произошло три обстрела из станковых протитанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Опытного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов;

- в районе Авдеевки произошло два обстрела из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

- возле Пищевика боевики обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших военных попали под огонь оккупантов возле населенного пункта Золотое-4 – там враг стрелял из минометов калибров 120 и 82 мм, а также крупнокалиберных пулеметов.

На каждый обстрел противника бойцы Объединенных сил давали адекватный ответ: по данным разведки, 23 мая было уничтожено двое оккупантов и еще один был ранен.

Ранее сообщалось, что за предыдущие сутки, 22 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня , в том числе дважды с использованием вооружений, запрещенных минскими договоренностями – артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.

Мы также писали, что 21 мая боевики устроили пять обстрелов позиций Объединенных сил, а 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС

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