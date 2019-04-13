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Появилось видео с учений морпехов, отведенных с передовой

Сегодня, 14:26

Морские пехотинцы, выведенные из зоны ООС, ведут постоянные тренировки

Иллюстрация. Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ
Иллюстрация. Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Подразделения морской пехоты из состава Объединенных сил, которые были выведены из зоны боевых действий на Донбассе на отдых и восстановление, ежедневно совершенствуют свои умения, полученные в столкновениях с врагом.

"Морские пехотинцы в составе Объединенных сил достойно выполняют самые сложные боевые задачи и всегда отважно и решительно подтверждают лозунг – "Верный всегда!" – отметили в штабе ООС.

Также в штабе подчеркнули, что "подразделения, отведенные с "нулевых" позиций на отдых и восстановление, ежедневно совершенствуют навыки, добытые в боевых столкновениях с врагом, потому что они снова вернутся "на нули", чтобы бить оккупанта еще профессиональнее".

Напомним, ранее мы писали о том, что на Приазовье во время вражеского нападения погиб командир отделения 79-й десантно-штурмовой бригады Роман Чибинеев. В штабе рассказали подробности гибели военного.

Также мы сообщали, что ранее военный эксперт назвал особенности вооруженных провокаций боевиков на Донбассе.

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Тег видео, ВСУ, учения, морпех, морская пехота

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