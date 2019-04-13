Появилось видео с учений морпехов, отведенных с передовой
Морские пехотинцы, выведенные из зоны ООС, ведут постоянные тренировки
Подразделения морской пехоты из состава Объединенных сил, которые были выведены из зоны боевых действий на Донбассе на отдых и восстановление, ежедневно совершенствуют свои умения, полученные в столкновениях с врагом.
"Морские пехотинцы в составе Объединенных сил достойно выполняют самые сложные боевые задачи и всегда отважно и решительно подтверждают лозунг – "Верный всегда!" – отметили в штабе ООС.
Также в штабе подчеркнули, что "подразделения, отведенные с "нулевых" позиций на отдых и восстановление, ежедневно совершенствуют навыки, добытые в боевых столкновениях с врагом, потому что они снова вернутся "на нули", чтобы бить оккупанта еще профессиональнее".
Напомним, ранее мы писали о том, что на Приазовье во время вражеского нападения погиб командир отделения 79-й десантно-штурмовой бригады Роман Чибинеев. В штабе рассказали подробности гибели военного.
Также мы сообщали, что ранее военный эксперт назвал особенности вооруженных провокаций боевиков на Донбассе.
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