Донбасс в огне. Что сейчас происходит в зоне бедствия

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров. Девять из десяти основных очагов возгорания ликвидировали.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, продолжается тушение одной ячейки вблизи населенных пунктов Смоляниново, Боровеньки, Пурдовка и Гавриловка. Общая площадь очага – 4640 гектаров. Спасатели уже ликвидировали 4490 гектаров, осталось – 150.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектаров.

Огонь пытаются потушить с помощью авиации. За все время ликвидации было совершено 588 сбросов (1906 тонн воды).

"Работы проводятся в круглосуточном режиме. Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", – добавили в ГСЧС.

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Ранее мы сообщали, что пожарная авиация сбросила на горящий лес на Донбассе почти две тысячи тонн воды.

Также напомним, для борьбы с огнем привлекли около 2500 человек и свыше 210 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и два вертолета Ми-8. Работы ведутся круглосуточно.

Видео: Денис Шмыгаль

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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