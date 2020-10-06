Пожарная авиация сбросила на горящий лес на Донбассе почти две тысячи тонн воды

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров. Восемь из десяти основных очагов возгорания ликвидировали, еще два локализовали.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектаров.

К тушению привлекли тяжелую инженерную технику ВСУ и пожарный поезд. Огонь пытаются потушить с помощью авиации. В течение 5 октября было совершено 97 сбросов (320 тонн воды). Всего с начала тушения пожаров – 588 сбросов (1906 тонн воды).

Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Ранее мы сообщали, что количество погибших в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области выросло до 11 человек. Часть пропавших без вести нашли мертвыми.

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Также напомним, для борьбы с огнем привлекли около 2500 человек и свыше 210 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и два вертолета Ми-8. Работы ведутся круглосуточно.

Видео: Денис Шмыгаль

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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