Пожары на Донбассе: спасатели продолжают работать на местах возгорания

В Луганской области, которую охватили лесные пожары, продолжают тушить отдельные очаги тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки. Об этом сообщили на сайте ГСЧС.
По данным спасателей, работы продолжаются Новоайдарском и Станично-Луганском районах.
Сообщается, что возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между селами Лобачево Новоайдарского района и Айдар Станично-Луганского района локализовали 6 сентября в 19:30.
"Угрозы населенным пунктам нет", – подчеркнули в ГСЧС.
Кроме того, на месте создали 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи села Лобачево. По состоянию на 7:00 7 сентября открытого огня там нет.
Также в Новоайдарском районе, где 2 сентября начался лесной пожар, открытого огня не наблюдается, спасатели тушат отдельные очаги тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.
Всего на территории области к тушению пожаров привлекли 111 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники.
Напомним, масштабный пожа р в Луганской области вспыхнул еще 2 сентября. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.
Кроме того, ранее мы писали, что пожар в Луганской области могли начать боевики.
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