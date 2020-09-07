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Пожары на Донбассе: спасатели продолжают работать на местах возгорания

7 сентября, 09:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Всего к тушению огня привлекли 111 человек

В Луганской области, которую охватили лесные пожары, продолжают тушить отдельные очаги тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки. Об этом сообщили на сайте ГСЧС.

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По данным спасателей, работы продолжаются Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

Сообщается, что возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между селами Лобачево Новоайдарского района и Айдар Станично-Луганского района локализовали 6 сентября в 19:30.

"Угрозы населенным пунктам нет", – подчеркнули в ГСЧС.

Кроме того, на месте создали 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи села Лобачево. По состоянию на 7:00 7 сентября открытого огня там нет.

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Также в Новоайдарском районе, где 2 сентября начался лесной пожар, открытого огня не наблюдается, спасатели тушат отдельные очаги тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

Всего на территории области к тушению пожаров привлекли 111 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники.

Напомним, масштабный пожа р в Луганской области вспыхнул еще 2 сентября. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.

Кроме того, ранее мы писали, что пожар в Луганской области могли начать боевики.

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Донбасс спасатели Луганская область пожар
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