Масштабные пожары в Луганской области: подозревают поджог боевиками (фото, видео)

В штабе ООС рассказали о ходе борьбы с пожаром

Масштабный пожар в Луганской области мог вспыхнуть в результате поджога со стороны боевиков. На это указывает возникновение эпицентров горения.

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Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, на данный момент в борьбе с огнем участвуют почти 600 человек и 84 единиц техники.

"Характер возникновения эпицентров горения и распространения огня, по предварительной оценке, указывает на умышленный поджог со стороны противника", - говорится в сообщении.

Видео: Facebook штаба ООС

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Военные отметили, что в Луганской области пламенем охвачена территория площадью около тысячи гектаров. Побороть огонь уже удалось в районе населенных пунктов Зайцево и Новолуганское.

Напомним, 2 сентября в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.

Ранее масштабный пожар возник в Новоайдарском районе. Тогда огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, погибли пять человек.

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