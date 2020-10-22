Пожары в Луганской области: чиновников ГСЧС подозревают в халатности

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы

Правоохранители подозревают руководство ГСЧС в Луганской области в служебной халатности, что привела к тяжелым последствиям (гибели людей, уничтожению сооружений, домов и леса) в результате недавних масштабных пожаров в Луганской области.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Преступление квалифицировали ч. 2 ст. 367 УК Украины – ненадлежащее исполнение должностным лицом служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит от двух до пяти лет лишения свободы с лишением права до трех лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с возможным штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области погибли восемь человек. Часть пропавших без вести нашли мертвыми во время осмотра завалов разрушенных огнем зданий.

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Кроме того, ранее появилось видео, на котором отчетливо видно, как боевики поджигают сухую траву и провоцируют пожар.

Также смотрите как выглядела охваченная огнем Луганская область:

Видео: Денис Шмыгаль

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