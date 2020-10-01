Пожары в Луганской области: на место направили дополнительные силы

Для тушения пожаров в Луганскую область направили дополнительные подразделения спасателей, полицейских, нацгвардейцев и военных.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ровенскую область, сообщили в Офисе президента.

"Сейчас очень быстро работают наши военные и работники ГСЧС, полиция, все работают вместе. Мы делали центральные дороги, поэтому техника сейчас приезжает к любому такого места очень быстро. Все, что есть, – все отправлено, все работают", - сказал Зеленский.

Глава страны отметил, что по факту лесных пожаров начато уголовное производство.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский не связывает лесные пожары в Луганской области с обстрелами боевиков.

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Также сообщалось, что в Луганской области в районе пожаров объявили чрезвычайную ситуацию. Если пожары усилятся, могут объявить ЧС государственного уровня.

В то же время в Станице Луганской, где огонь уже охватил КПВВ, усложнилась ситуация. На улице Донецкой горят почти все дома. Огонь сложно потушить из-за большого количества взрывоопасных предметов, которые детонируют.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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