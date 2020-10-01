В Луганской области в районе пожаров объявили чрезвычайную ситуацию

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Луганской области назвала лесные пожары чрезвычайной ситуацией природного характера.
Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОГА.
Отмечается, что пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства классифицировали как "чрезвычайная ситуация регионального уровня, природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня".
В то же время в Станично-Луганском районе объявили "чрезвычайную ситуацию объектового уровня, природного характера".
Напомним, в Луганской области из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали почти тысячу человек.
Также мы писали, что на Донбассе масштабный лесной пожар добрался до КПВВ "Станица Луганская", из-за этого пункт пропуска временно закрыли.
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