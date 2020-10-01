В Луганской области в районе пожаров объявили чрезвычайную ситуацию

Если пожары усилятся, могут объявить ЧС государственного уровня

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Луганской области назвала лесные пожары чрезвычайной ситуацией природного характера.

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Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОГА.

Отмечается, что пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства классифицировали как "чрезвычайная ситуация регионального уровня, природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня".

В то же время в Станично-Луганском районе объявили "чрезвычайную ситуацию объектового уровня, природного характера".

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Напомним, в Луганской области из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали почти тысячу человек.

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Также мы писали, что на Донбассе масштабный лесной пожар добрался до КПВВ "Станица Луганская", из-за этого пункт пропуска временно закрыли.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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