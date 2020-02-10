Принудительная паспортизация на Донбассе: прокуратура начала уголовное производство

По предварительным данным, паспорта «ЛНР» получили более 200 тысяч человек

Паспорт "ЛНР". Фото: pravograd.org

Прокуратура начала уголовное производство по факту принудительной "паспортизации" граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Согласно материалам СБУ, первые лица администрации "ЛНР", контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина "ЛНР". Указанные действия носят именно принудительный характер и вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I) ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведут следователи Главного упралвения СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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"Офис Генерального прокурора контролирует ход досудебного расследования. По предварительным данным Офиса, паспорта "ЛНР", вероятно, получили более 200 тысяч человек", – говорится в сообщении.

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Ранее Главное управление разведки сообщало, что российские оккупационные администрации усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, которые не хотят отказываться от украинского гражданства.

Отметим, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Ранее сообщалось, что почти 200 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019-м году. Отметим, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин напомнил, что это – прямая российская агрессия и действия, которые противоречат Минским соглашениям.

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