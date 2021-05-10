Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Притула показал уничтожение на Донбассе боевика с "голой ср*кой" (видео)

10 мая, 19:34

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Волонтеры помогают военным ликвидировать оккупантов – ведение огня координируют при помощи купленного на пожертвования людей квадрокоптера

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Украинский шоумен и политик Сергей Притула показал, как на Донбассе российского боевика уничтожили при помощи квадрокоптера, купленного волонтерами.

Реклама

Видео с поля боя было опубликовано на странице Притулы в Facebook.

"Мог бы сейчас сидеть где-то у себя под Костромой и праздновать День победы. Но нет, решил подразнить украинцев голой ср@кой", – иронизирует политик.

Он не уточнил, когда и на каком участке фронта записано видео или же какое подразделение ответственно за ликвидацию боевика, однако заверил, что "ни одна потеря на фронте не проходит без кратного возмездия".

В тренде
На Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ: какая ситуация там сейчас

"И координация ведения огня, и это видео были сделаны благодаря коптеру, на который мы скидывались всей страной", – пишет Притула.

Реклама

Ранее стало известно о 69 небоевых потерях боевиков на Донбассе в апреле: 31 оккупант был убит и еще 38 – ранены.

Враг продолжает нарушать режим прекращения огня и подвергает позиции Объединенных сил обстрелам. Однако 9 мая активность пророссийских боевиков заметно снизилась. В этот день перемирие было нарушено лишь единожды – под Троицким они стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Ямы подпортили праздник. Оккупанты в Луганске провели военный парад на убитых дорогах (фото)
Ямы подпортили праздник. Оккупанты в Луганске провели военный парад на убитых дорогах (фото)Донбасс
Сталин, российские флаги и
Сталин, российские флаги и "путлерюгенд": как в оккупированных Крыму и Донецке отмечают 8 мая (фото)Украина
На границе с Россией обнаружили сумки с парашютами (фото)
На границе с Россией обнаружили сумки с парашютами (фото)Донбасс
На Пасху оккупанты атаковали ВСУ
На Пасху оккупанты атаковали ВСУДонбасс
Встреча Зеленского с Байденом и вывод войск с Донбасса – эксклюзивное интервью с экс-послом США в Украине
Встреча Зеленского с Байденом и вывод войск с Донбасса – эксклюзивное интервью с экс-послом США в УкраинеУкраина
На Донбассе боевики понесли большие потери за месяц
На Донбассе боевики понесли большие потери за месяцДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять