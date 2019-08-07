Прочувствовать эмоции жителей Донбасса: Фонд Рината Ахметова показал рисунки детей из серой зоны

/ Фото: fdu.org.ua

5 августа 2019 года в Мариуполе состоялась презентация Распределительного центра Фонда Рината Ахметова. Мероприятие было приурочено к пятилетию Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда, которая на сегодняшний день является самой масштабной гуманитарной миссией в Украине.

Журналисты и представители общественности увидели своими глазами, откуда отправляются гуманитарные рейсы Фонда. Гости узнали, как строилась уникальная система логистики доставки помощи, благодаря которой самым нуждающимся жителям Донбасса за пять лет было отправлено 12,3 миллиона продуктовых наборов.

В здании Распредцентра была открыта выставка творческих работ детей – участников проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето". Это рисунки мальчишек и девчонок, на чье детство выпало множество испытаний и горя. Они прятались от обстрелов в подвалах, видели, как рушатся их дома, как страдают люди. Во время психологической реабилитации, организованной Фондом Рината Ахметова, дети с помощью психологов избавлялись от негативных воспоминаний и страха, используя современные методики. В их числе была арт-терапия.

/ Фото: fdu.org.ua

"Сейчас искусство достаточно широко применяется в терапевтических целях. Этот метод становится общепризнанным, потому что доказал свою эффективность. Дети с помощью занятий искусством исследуют себя, свои эмоции, и выражают свое самопознание через символы, образы и цвета. В ходе рисования гармонизируется психологическое состояние. В рисунках детей представлен весь спектр чувств: тут и любовь, и обида, и страх, и надежда. Если внимательно рассматривать их работы, можно прочувствовать эти эмоции", – говорит психолог Фонда Рината Ахметова Назо Библая.

На выставке представлено более 100 рисунков детей – участников проекта "Мирное лето – детям Донбасса". Темы работ самые разные: "Город, в котором я хочу жить", "Планета мечты", "Моя история". Но все они показывают трагедию востока Украины и то, как сильно дети хотят мира.

Среди тех, кто рисовал свои мечты, Алла Ефремова из Мариуполя. Девочке всего-то 13 лет, но ей пришлось пережить большую трагедию: снаряд попал в дом и ребенок потерял близких людей. Алле трудно вспоминать и говорить об этом. Но она согласилась попытаться рассказать о своих чувствах в рисунках.

"Эта выставка представлена в рамках презентации работы Распределительного центра неслучайно. Потому что выставка – про боль и надежду. Фонд Рината Ахметова работает именно ради того, чтобы поддержать людей, попавших в беду, и протянуть им руку помощи", – сказала директор по развитию проектов Фонда Татьяна Кухоцкая.

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