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Детство должно быть счастливым: как проект "Мирное лето – детям Донбасса" меняет участников

10 июля, 14:27

В этом году в рамках проекта отдохнули и оздоровились более 500 детей

Фото: fdu.org.ua

9 июля в лагере "Перлина Донеччини" в Святогорске состоялась церемония закрытия пятого сезона проекта "Мирное лето – детям Донбасса". В этом году в рамках проекта отдохнули и оздоровились более 500 ребят, живущих по обе стороны линии соприкосновения и дети-переселенцы.

Эти мальчики и девочки за свою пока короткую жизнь пережили многое. Они видели все ужасы вооруженного конфликта, теряли родных и близких, прятались от обстрелов в подвалах. Все их детство проходит в постоянном нервном напряжении, и это сказывается на их здоровье. Дети страдают от кошмаров, боятся темноты, впадают в состояние паники от громких звуков… Перечень психологических проблем, с которыми они приехали в лагерь, обширен.

"Мы нашли подход к каждому из детей, изучили их, поняли, что их тревожит и что мешает жить. Перед нами стояла задача – найти для ребят кратчайший путь к душевному спокойствию, напомнить им, что детство должно быть счастливым. Хочу отметить, что дети в этом году особенные. Если раньше мы имели дело с испуганными боевыми действиями мальчиками и девочками, то сейчас видим, что очень многие из них адаптировались к происходящему. Они привыкли к обстрелам, не реагируют на внешние раздражители. И это тоже было проблемой. Но мы нашли решение. Дети уезжают отсюда с улыбками на лицах", – сказала психолог Фонда Рината Ахметова Валерия Волкова.

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Хорошее настроение участников – результат ежедневных занятий, направленных на реабилитацию. За две недели каждой смены участники проекта "Мирное лето – детям Донбасса" научились справляться с негативными эмоциями и применять эффективные техники самопомощи.

"Нас многому научили. Рассказали, как брать себя в руки, если происходит какая-то экстремальная ситуация и нужно сохранить спокойствие, чтобы вести себя правильно и не делать ошибок. Мне из всех приемов нравится метод с дыханием. Когда нужно закрыть глаза и медленно каждые несколько секунд вдыхать и выдыхать воздух и представлять себя в месте, где тебе спокойно и хорошо. Я попробовала – мне помогает", – говорит Варвара Кравчина из Авдеевки.

Во время отдыха ребята активно занимались в творческих кружках, встречались с известными людьми – телеведущими и писателями, под присмотром инструкторов купались в лесном озере. У детей было пятиразовое питание, увлекательные экскурсии, соревнования и дискотеки.

"Пятый сезон проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова был самым насыщенным по программе. Помимо работы с психологами и разнообразного досуга в этом году для ребят были организованы мотивационные встречи с известными людьми, которые помогли раскрыть способности и таланты. С 2015 года более 4,5 тысяч школьников стали участниками проекта "Мирное лето – детям Донбасса". Для большинства из них это была единственная возможность оздоровиться и пройти психологическую реабилитацию. Мы видим, как сегодня из лагеря уезжают домой счастливые дети. Значит, проект будет продолжен", – сказал Андрей Хворостянко, руководитель программ Фонда Рината Ахметова.

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Тег фонд Рината Ахметова, Мирное лето, Мирное лето – детям Донбасса

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